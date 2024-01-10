كلاب سائبة تنهش جسد طفل في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في دهوك، يوم الأربعاء، بإصابة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا بجروح خطيرة، جراء هجوم كلاب سائبة في قضاء سميل غرب المحافظة.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه تم نقل الطفل إلى مستشفى الطوارئ في دهوك لتلقي العلاج الضروري.

وفي بلدات عراقية عدة، بينها اقليم كوردستان، يتخوف الكثير من الأهالي من تعرض أطفالهم لهجمات الكلاب السائبة التي تنتشر في الشوارع والطرقات وقرب المدارس والمحلّات السكنية.

وتشكل ظاهرة انتشار الكلاب السائبة مشكلات صحية وبيئية واجتماعية ونفسية عديدة، لأن بعضها مصاب بداء "الريبوز"، وهو داء الكلب الذي يعد مرضاً خطيراً ينتقل الى الإنسان عن طريق الجهاز العصبي، ويؤدي إلى الموت السريع، ما يجعل من الأولوية معالجة هذه الظاهرة أو الحد من تأثيراتها من قبل الجهات المعنية.