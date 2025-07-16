كفري.. مصرع رجل غرقاً في مياه "باوه شاسوار"

شفق نيوز- كرميان

أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن غرق رجل أربعيني في نهر "باوه شاسوار" بقضاء كفري.

وقال المتحدث الإعلامي للمديرية العقيد الحقوقي علي جمال قدوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة حصلت مساء يوم الاربعاء عندما غرق شخص يدعى "وريا كريم عزيز" من مواليد 1985 في نهر "باوه شاسوار" في قضاء كفري.

واضاف أن جثة الضحية نقلت إلى معهد الطب العدلي في قضاء كلار مركز إدارة كرميان بهدف التعرف على أسباب الحادثة، لافتاً إلى أن الشرطة تجري المزيد من التحقيقات حول كيفية حصولها.