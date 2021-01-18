كـ"بادرة حسن نية".. الاتحاد الوطني يطالب أربيل بتسليم عائدات النفط إلى بغداد

شفق نيوز/ طالبت كتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، يوم الاثنين، حكومة إقليم كوردستان بالبدء منذ الآن بتسليم الحصة المتفق عليها من النفط في مشروع قانون الموازنة كـ"بادرة حسن نية".

وقالت رئيسة الكتلة النائب الا طالباني في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان بحضور نواب الكتلة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الجميع يعلم التحديات والظروف المعاشية والحياتية القاهرة التي يمر بها ابناء اقليم كوردستان لمعطيات كثيرة اهمها الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها بلدنا بشكل عام واقليم كوردستان بشكل خاص وبسبب الخلافات السابقة بين بغداد واربيل واستمرار المناقشات بشأن الموازنة والسعي لتثبيت حصة وحقوق الاقليم فيها وفقا لماجاء في الاتفاقات السابقة وكما هو وارد في مشروع الموازنة".

وأضاف "اننا ندعو حكومة اقليم كردستان الى البدء بتسليم كميات النفط المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية بدءا من الان للاستمرار بتسليم وتغطية رواتب موفظي الاقليم لهذا الشهر والاشهر المقبلة وكبادرة لبيان حسن النية واعادة الثقة بين بغداد واربيل".

ودعت طالباني الحكومة الاتحادية إلى "الايفاء بالتزاماتها باطلاق رواتب موظفي الاقليم بما يساعد على توفير الارضية المناسبة للتوافق والاجواء المناسبة لحلحلة الكثير من المشاكل والمشكلات العالقة بين الطرفين والتي ستصب ايجابيا في تمرير الموازنة وتصب في تحقيق العدالة الاجتماعية والمنفعة لجميع ابناء شعبنا العراقي في كل محافظاته ومناطقه".

وكان نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، اعلن في 22.12.2020 التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد جولات من المفاوضات.

وأقرت الحكومة العراقية موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار بعجز إجمالي يبلغ 71 تريليون دينار، على أن تتم مناقشتها في البرلمان العراقي بداية الأسبوع المقبل.

وفي نيسان/أبريل، أوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.

وتوصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بنهاية 2019، يقضي بتسليم إقليم كوردستان نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية.