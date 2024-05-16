كشف نسب الأمطار المتساقطة في إقليم كوردستان خلال نصف يوم

شفق نيوز/ كشفت هيئة الأنواء الجوية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، عن نسب الأمطار المتساقطة في بعض مناطق الإقليم خلال الـ12 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نسب الأمطار المتساقطة كانت كالتالي:

أربيل 0.3 ملم، بيرمام 1.5 ملم، السليمانية 0.3 ملم، جمجمال 0.3 ملم، زاخو نسبة ضئيلة، عقرة 0.2 ملم، بامرني 7.8 ملم، بارزان 2.4 ملم، حاج عمران 2.8 ملم، هلشو 3.0 ملم، مانكيش 0.2 ملم، سوران 8.2 ملم، بنجوين 0.2 ملم، ميركسور 6.6 ملم، سيدكان 3.6 ملم.