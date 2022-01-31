كشف عن نحو مليوني مشترك بالعداد الذكي.. وزير كهرباء الاقليم: سننتج الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق يوم الاثنين، انها تعمل على إنتاج الطاقة النظيفة في مجال زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الاقليم كمال محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "خلال التشكيلات السابقة لحكومة الإقليم التي كانت تنتج 6700 ميكاواط من الكهرباء كانت هناك فقط محطتان لإنتاج الطاقة النظيفة، ولكن في التشكيلة الحالية لحكومة الإقليم فإنه ابرمت عقود لانتاج 2400 ميكاواط من الكهرباء للطاقة النظيفة والتي هي نسبة 97% من المشاريع الكهربائية تنتج الطاقة النظيفة ومنها إنتاج 350 ميكاواط بالهواء في سرسنك".

وبخصوص أسعار الكهرباء بيّن الوزير أنه "بسبب انخفاض درجات الحرارة حاليا؛ فإن الطلب ازداد على الطاقة الكهربائية وهذا أثر على تزويد ساعات المواطنين بالكهرباء عدا انه بعض المحطات توقفت بسبب عدم وجود المحروقات وأيضا الغاز لمحطات أخرى".

أما فيما يتعلق بمشاكل المواطنين مع العداد الذكي أوضح وزير الكهرباء؛ أن "في الإقليم يوجد مليون و750 ألف مشترك، ولهذا فإن المشاكل متوقعة في قطاع الكهرباء".