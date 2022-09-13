كشف أسباب استضافة وزير الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان

شفق نيوز/ استضاف برلمان إقليم كوردستان، ‏يوم الثلاثاء، وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، كمال محمد، للتباحث بشأن ملفين.

وأوضحت نائبة رئيس لجنة ‏الطاقة البرلمانية في إقليم كوردستان، كوليزار رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "استضافة الوزير إلى البرلمان اليوم، جاءت بهدف التباحث حول ملف توفير النفط الأبيض المواطنين وتوفير الغاز أيضاً".

وأضافت رشيد، أن "الاجتماع ما زال مستمرا في البرلمان، وسيتم الإعلان عن آلية توزيع هذه المحروقات لاحقاً".

وكانت وزارة ‏الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، قد حددت مطلع شهر تشرين الأول المقبل، موعداً للبدء بتوزيع ‏النفط الأبيض على المواطنين، والتي ستتضمن توزيع النفط على المناطق الجبلية في المرحلة الأولى.