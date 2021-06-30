كشف حقيقة "نبأ إيراني" عن تعرض "مقر للموساد الإسرائيلي" لـ"هجمات صاروخية" بأربيل

شفق نيوز / كشفت دائرة الإعلام والمعلومات، التابعة لحكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن حقيقة ‏الخبر الذي نشرته صحيفة "كيهان" الإيرانية، بشأن وجود "مقر للموساد الإسرائيلي" في أربيل، وتعرضه لـ"هجمات صاروخية".

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صحيفة (كيهان) الإيرانية، نشرت بتاريخ 29 حزيران 2021، خبراً مفاده بأن ‏هجمات صاروخية استهدفت مقراً للمخابرات الإسرائيلية في أربيل نتج عنه مقتل عدد من العاملين فيه".

ومع رفضها التام لأخبار كهذه، أكدت الدائرة، أن "هذا الخبر عار عن الصحة، ولا توجد أي قواعد أو مقرات تابعة للمخابرات الإسرائيلية في إقليم كوردستان".

وأوضحت أن "الهدف من نشر هذه الأخبار، هو بث حالة من الكراهية والعداء تجاه ‏الإقليم"، مطالبة السلطات الإيرانية بـ"إيقاف تشويه الحقائق والعمل على وضع حد لنشر مثل هذه الأخبار المفبركة والتي لا تخدم العلاقات بين الجانبين".