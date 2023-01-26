كشف تفاصيل مباحثات نيجيرفان بارزاني واردوغان

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الخميس، على رغبتهما في تطوير العلاقات وبالأخص التجارية والاقتصادية، وتوسيع التعاون المشترك في مجال الطاقة.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني وصل اليوم الى انقرة والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرى خلال اللقاء التباحث حول علاقات العراق واقليم كوردستان مع تركيا والأوضاع السياسية في الاقليم والعراق، خاصة بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وعلاقات اربيل وبغداد ومفاوضات حل المشاكل بينها وفرص التعاون بين كوردستان والعراق مع تركيا بشأن ملف الطاقة.

واكد الجانبان على الرغبة في تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وتركيا في كل المجالات وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي والاستفادة من الفرص المتوفرة في توسيع التعاون المشترك في مجال الطاقة وأن يكون لها دور فعال في تلبية الحاجات حول العالم خاصة في أوروبا فيما يخص الطاقة والغاز الطبيعي.

وجرى خلال اللقاء ايضا التباحث حول اهمية التعاون التنسيق المشترك بين اقليم كوردستان والعراق مع تركيا فيما يخص امن الحدود واخر مستجدات الحرب على الإرهاب ومخاطر داعش على العراق وسوريا واوضاع المنطقة بشكل عام اضافة الى ملفات اخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي تغريدة على موقع تويتر اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، قال بارزاني "من دواعي سروري دائمًا أن ألتقي بالرئيس التركي. في اجتماع مثمر اليوم في أنقرة، ناقشنا القضايا الملحة، بما في ذلك العلاقات بين إقليم كوردستان/ العراق وتركيا، والتطورات الإقليمية".

وأجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم زيارة إلى تركيا غير معلنة مسبقا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

هذا ولم يتطرق البيان الرئاسي التركي إلى تفاصيل أخرى بشأن اللقاء.