كشف تفاصيل دهس قطار لمهاجرين كورديين في إيطاليا

شفق نيوز/ قدمت مؤسسة لوتكة (القمة) المدافعة عن حقوق الانسان، يوم الخميس، معلومات عن ضحيتين من المهاجرين الكورد لقيا مصرعهما في حادث دهس بالقطار في إيطاليا ليلة الثلاثاء الماضي.

واوضحت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الراحلين بهروز اسماعيل من مواليد 20 تموز 1997 من قاطني منطقة حاجياوا، وراستي محمود من مواليد 19 تشرين الثاني عام 2001 ومن قاطني قضاء رانيا في محافظة السليمانية، مبينة أن الوضع المالي غير المستقر في اقليم كوردستان دفعهما إلى اختيار طريق الهجرة للخارج.

واضافت انهما سافرا مع اولاد عمهما واصدقائهما من تركيا بصورة غير قانونية (تهريب) الى ايطاليا وبعد قضاء 14 يوما في الحجر الصحي ارادا السفر الى فرنسا، مشيرا الى انهما اثناء عبورهما سكك ليغوريا الحديدية دهسهما قطار وتوفيا في الحال.

وافاد البيان بان اسرتي الضحيتين قالا انه ماعدا مؤسسة لوتكة والقنصلية العراقية لم يتصل بهم اي طرف اخر، مبينا انهم حاليا بانتظار انتهاء الاجراءات القانونية التي تتخذها الشرطة الايطالية بشأن جثتي الضحيتين ومن ثم سيقومان باعادة الجثتين الى اقليم كوردستان.