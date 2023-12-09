كشف تفاصيل جديدة عن حادثة سوران وتحديد هوية الضحايا (صور)

شفق نيوز / لم يتوقع قاطنو مجمع سكني في إدارة سوران المستقلة ضمن إقليم كوردستان، أن تتحول المحال التجارية في الطابق الأرضي إلى مصنع للنجارة – تفتقر لشروط السلامة - ليؤدي حريق بسيط إلى كارثة كبيرة خلفت نحو 21 ضحية بين قتيل وجريح لغاية الآن.

شادي خالد معروف، أستاذ جامعي، وأحد سكنة هذا المجمع الذي شهد الكارثة، تحدث لوكالة شفق نيوز، بالقول: "لم يكن من المتوقع في يوم من الأيام أن تتحول معظم المتاجر في الطابق الأرضي للبناية السكنية إلى مصانع للنجارة التي تستخدم في عملها تلك المواد سريعة الاشتعال مثل (الخشب، والقماش، والإسفنج)، وأن يؤدي حريق بسيط إلى كارثة كبيرة مثل التي حصلت في البناية ويسقط العديد من الضحايا".

في السياق، قال مدير عام صحة إدارة منطقة سوران، الدكتور كامران ملا محمد الشيراوني، للوكالة إن "14 مواطناً توفوا إثر كارثة الحريق الذي اندلع في البناية، ومن بين الضحايا مواطنون سوريون وإيرانيون ومن مدينة بغداد، واثنان من إدارة منطقة سوران".

وأضاف الشيراوني، أن "المصابين السبعة الذين تم نقلهم إلى مستشفى سوران لتلقي العلاج، غادر خمسة منهم أمس المستشفى ولم يتبق إلا مصابان يخضعان للعناية الطبية المركزة".

في المقابل، أكد رئيس جامعة سوران، شيروان شريف قورتاس، أن البناية السكنية التي اندلع فيها حادث الحريق المأساوي لم تكن القسم الداخلي للجامعة بل أن مجموعة من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا قاموا باستئجارها للمكوث في وحداتها أثناء أيام الدوام الرسمي والدراسة.

وأوضح قورتاس، في تصريح للصحفيين: "نحن لم نقم باستئجار البناية لغرض سكن الطلبة لعدم التزامها بشروط السلامة، غير أن مجموعة من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا قاموا باستئجارها وللاسف راح ضحية الحادث مجموعة من الأساتذة الجامعيين وخريج واحد من طلبة الدراسات العليا بدرجة دكتور من جامعتنا".

في غضون ذلك، أعرب وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، عن استعداده لتقديم أي مستلزمات من أجل معالجة مصابي حادث الحريق في مبنى سكني ضمن إدارة منطقة سوران المستقلة في اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الصحة في الاقليم سامان البرزنجي، وفقا لبيان صادر عن الصحة الكوردستانية.

وأعرب الحسناوي عن تعازيه لذوي الضحايا ومواطني سوان باحتراق مبنى سكني في المنطقة، مبديا استعداده لتلبية أي احتياجات لعلاج المصابين.

بدوره، أشار البرزنجي إلى حصيلة ضحايا حادثة الحريق في سوران ونوع الوفاة وسببها وحالة المصابين في المستشفى والإجراءات المتخذة وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

ولقي مساء أمس الجمعة 14 طالباً مصرعهم اثر اندلاع حريق في قسم داخلي في ادارة منطقة سوران المستقلة.

ووجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني أمس الجمعة، بإجراء تحقيق في حادث حريق اندلع في مبنى بمنطقة سوران المستقلة، كما أعرب عن تعازيه لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.