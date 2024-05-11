كشف تفاصيل اجتماع نيجيرفان بارزاني والرئيس العراقي

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني مع الرئيس العراقي عبد لطيف رشيد، مساء اليوم السبت، الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، وأكدا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواصلة الجهود لحل القضايا بين أربيل وبغداد.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم، تعهد رشيد بالمساعدة في تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وحل القضايا، والعمل على حل مشكلات المزارعين في إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية.

من جانبه، أكد رئيس إقليم كوردستان، أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار والتغلب على المشكلات بين أربيل وبغداد.

ولخص نيجيرفان بارزاني، زيارته الأخيرة لإيران، والعلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع إيران، فيما بحث الجانبان علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة والعالم.

‎وفي وقت سابق من اليوم، استقبل نيجيرفان بارزاني، الرئيس العراقي، فور وصوله في مطار أربيل الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي رشيد، خلال هذه الزيارة، عدداً من المسؤولين الحزبيين والحكوميين بالإقليم، لبحث الأوضاع السياسية والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية، فضلا عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان.

‎ومن المؤمل أن يحضر رشيد، مؤتمراً حول الجفاف وتأثير تغير المناخ على السياسة والاقتصاد والديموغرافيا في العراق.

‎وانطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح السبت، أعمال مؤتمر خاص بالتغير المناخي وآثاره وسبل مواجهته، في جامعة كوردستان، ويناقش المؤتمر، آثار التغير المناخي وآلية تعزيز مكافحة هذه الآثار بالتنسيق مع أصحاب القرار في العراق.