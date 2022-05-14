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كشفت عن الواردات.. كوردستان توصل ماء الشرب لأكثر من (180) ألف مواطن في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-14T09:47:17+0000
كشفت عن الواردات.. كوردستان توصل ماء الشرب لأكثر من (180) ألف مواطن في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن إيصال أكثر من (246) ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لأكثر من (180) ألف مواطن في محافظة السليمانية، فيما كشفت عن واردات جباية المياه في المحافظة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المديرية العامة للمياه والمصادر المائية في وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان أوصلت (246,923) مترا مكعبا من الماء الصالح للشرب لمواطني محافظة السليمانية، عن طريق (11) دائرة حكومية و (3) مشاريع ماء و(51) بئراً".

وأضاف البيان أن "تلك الكمية من المياه يستفاد منها 180 ألفاً و62 مشتركا، إضافة إلى 34 ألفا و 123 مواطنا من غير المشتركين بفاتورة الماء"، مبينا أن "واردات ماء السليمانية لعام 2021 من مبالغ الجباية بلغت 12 مليارا و 555 مليوناً و681 الفاً و90 ديناراً".

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