أكسيوس: المعارضة الكوردية شنت هجوماً برياً من العراق على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد مسؤول أميركي، فجر الخميس، بأن آلاف المقاتلين الكورد أطلقوا هجوماً برياً من العراق على الأراضي الإيرانية، في تطور يأتي مع استمرار تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران في المنطقة.

ونقل موقع أكسيوس وقناة فوكس نيوز، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن جماعات كوردية إيرانية معارضة، بدأت هجوما بريا في شمال غرب إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش لا يسلّح أي تمرد داخل إيران، لكنه أشار إلى أن جهات أخرى في الحكومة الأميركية قد تكون منخرطة في تحركات مختلفة.

من جانبها، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تقارير تحدثت عن موافقة إدارة الرئيس دونالد ترمب على تسليح قوات كوردية.

وقالت ليفيت إن الرئيس أجرى العديد من الاتصالات مع شركاء وحلفاء وقادة في المنطقة، بما في ذلك اتصال مع قادة كورد بشأن القاعدة الأميركية في شمال العراق، مؤكدة أن أي تقرير يفيد بموافقته على خطة لتسليح قوات كوردية "غير صحيح تماماً ولا ينبغي نشره".