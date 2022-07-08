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كسر في أنبوب مشروع يحرم أحياءً سكنية في أربيل من مياه الشرب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-08T10:05:18+0000
كسر في أنبوب مشروع يحرم أحياءً سكنية في أربيل من مياه الشرب

شفق نيوز/ حدث، كسر في أنبوب نقل مياه الإفراز الثالث في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم الجمعة.

وبحسب بيان صادر عن إدارة مشروع ماء الأفراز الثالث، فإن كسراً حدث بالخط الرئيسي لمحطة مياه الإفراز الثالث، داعيا المواطنين إلى ترشيد الإستهلاك لحين إصلاح الكسر.

وأفاد البيان بتعليق مشروع ماء الإفراز الثالث مؤقتا.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الاسالة للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.

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