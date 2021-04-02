كسر في أنبوب خط رئيسي لمحطة يحرم قرابة 40 حيا في اربيل من مياه الاسالة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية ماء أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة عن حدوث كسر في أنبوب نقل مياه الإفراز الثالث.

وأعربت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن أسفها بأنه اليوم وفي الساعة الخامسة صباحا تعرض أنبوب الخط الرئيسي لمحطة مياه الافراز الثالث إلى كسر مما اضطر إلى توقفه عن العمل.

وأضاف البيان نسترعي انتباه المواطنين بأن توفير المياه سيتوقف لفترة من الوقت، داعيا السكان إلى ضرورة التعاون مع المديرية الى ان يتم اصلاح الكسر.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وامتدادا الى 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها ويستغرق مدة اصلاحه من 48 - 72 ساعة وفقا لمختصين.