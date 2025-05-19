كسر بأنبوب ماء الإفراز الثالث في أربيل (صور)

شفق نيوز/ كشفت مديرية مياه أربيل، يوم الاثنين، عن تعرض أنبوب في مشروع الإفراز الثالث لكسر كبير، أثناء أعمال صيانة تابعة لفرق مديرية الكهرباء، بمنطقة دربند أشوكان في المحافظة.

وقال مدير توزيع مياه أربيل، رابر حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنبوب الرئيسي لمشروع الإفراز الثالث في منطقة دربند أشوكان، تعرض لكسر بسبب أعمال صيانة تابعة لمديرية الكهرباء".

وبين حسين، أن "فرق الصيانة التابعة لمديرية مياه أربيل تعمل على إصلاح الأنبوب في وقت قياسي وخلال 12 ساعة فقط من أجل إعادة ضخ المياه للمناطق التي انقطعت عنها بسبب الكسر.

واكد مراسل وكالة شفق نيوز، أن مشروع الإفراز الثالث التابع لمديرية مياه أربيل، مسؤول عن ضخ وتوصيل المياه إلى مناطق شارع 100 وسط المدينة.