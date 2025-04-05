كسرت زجاج سيارات.. تساقط حبات برد (حالوب) كبيرة في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم السبت، تعرض مناطق عديدة من شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان لهطول غزير لحبات البرد (الحالوب).

ونشرت الهيئة في منشور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، مجموعة صور أظهرت حجم حبات البرد وما سببته من كسر زجاج السيارات.

والحالوب هي حبات صغيرة من الجليد تتساقط من السماء خلال العواصف الرعدية أو الأمطار الغزيرة، ويمكن أن تتراوح حجم حبات البرد من حبات صغيرة إلى حبات كبيرة بحجم كرة الغولف أو أكبر.

ويمكن أن تسبب حبات البرد (الحالوب) بأضرار كبيرة للسيارات، خاصة إذا كانت كبيرة الحجم أو سقطت بسرعة عالية، حيث يمكن أن تؤدي إلى كسر زجاج السيارة الأمامي أو الخلفي، وخدوش أو ثقوب في هيكل السيارة الخارجي وكذلك تضرر الطلاء.