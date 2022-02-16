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كسبة غاضبون يحتجون ويغلقون طريقا رئيسيا في اربيل ويعتقلون مسلحين (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-16T07:39:42+0000
كسبة غاضبون يحتجون ويغلقون طريقا رئيسيا في اربيل ويعتقلون مسلحين (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الكسبة الغاضبين في علوة محافظة أربيل صباح اليوم الأربعاء وقاموا بإغلاق طريق الموصل - اربيل الرئيسي احتجاجاً على قرار يقضي بإحالة العلوة (سوق لبيع الخضار بالجملة) على القطاع الخاص.

وقام المحتجون بقطع الطريق المذكور بإضرام النار في إطارات السيارات المستعملة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان عجلة تابعة لشركة نفطية أطلقت عيارات نارية بهدف تفريق المحتجين وإعادة فتح الطريق، مشيرا إلى أن المتظاهرين ألقوا القبض على ركاب العجلة وصادروا أسلحتهم وواصلوا الاحتجاج.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم إن الاحتجاج جاء بعد منع العلوة الجديدة للخضار في اربيل من دخول عربات نقل البضائع إلى العلوة القديمة.

وقال احد المحتجين لوكالة شفق نيوز : كسبنا اليومي على عمل عربة الدفاع اليدوي، ونكسب بحدود عشرين الف دينار عراقي يوميا من خلال هذا العمل.

وأضاف "حاليا العلوة الجديدة تمنع دخولنا والعمل فيها ويريدون اخذ هذه المهنة منا".

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