"كريستال وماريجوانا".. أربيل تضبط 3 كغم من المخدرات مخفية داخل سيارة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش مدينة أربيل مركز إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، ضبط 3 كيلوغرامات من المخدرات.

وعن تفاصيل عملية الضبط، أوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد إجراء التحقيقات من قبل قواتنا وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبأمر من قاضي التحقيق الأمني في أربيل، ألقت قواتنا القبض على اثنين من المشتبه بهم وهما (ح، أ، أ) و(ج، ح، س) وأحد المتهمين من خارج إقليم كوردستان".

وكشفت أن "أثناء اعتقال المتهمين، تم ضبط 3 كيلوغرامات من المخدرات من نوع الكريستال والماريجوانا، والتي كانوا يخفونها في سيارتهم قبل دخولهم إلى مدينة أربيل".