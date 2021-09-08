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كرميان.. وفد سياسي وعسكري هنغاري يجتمع بقيادات البيشمركة للحد من مخاطر داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-08T11:33:40+0000
كرميان.. وفد سياسي وعسكري هنغاري يجتمع بقيادات البيشمركة للحد من مخاطر داعش

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بوصول وفد سياسي وعسكري هنغاري برئاسة القنصل تلك البلاد إلى المدينة.

وقال مراسلنا، إن الوفد اجتمع مع قيادات البيشمركة في منطقة كرميان لمناقشة آلية العمل المشترك لمواجهة مخاطر داعش في المناطق المتاخمة لإدارة كرميان. 

وتزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش والتي تستهدف مناطق التماس بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

يشار إلى أن وزير البيشمركة شورش إسماعيل قد أعلن مؤخرا توصل الوزارة إلى اتفاق نهائي مع وزارة الدفاع العراقية يفضي لإعادة الاستقرار إلى المناطق الكوردستانية خارج حدود الإقليم.

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