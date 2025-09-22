كرميان.. مقتل عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهجوم مسلح

شفق نيوز- كرميان

أفاد مصدر أمني في إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، بمقتل عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهجوم مسلح في قضاء كفري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا (أكبر حاجي رستم)، وهو عضو بارز في الحزب وكذلك من الشخصيات المعروفة في قضاء كفري، لأسباب ما زالت مجهولة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عن الجناة، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن "المسؤولين المحليين يواصلون متابعة الوضع عن كثب لضمان حماية السكان وتأمين المنطقة".