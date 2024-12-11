كرميان.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم أطفال بحادث سير مروع

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن مصرع وإصابة سبعة أشخاص أغلبهم أطفال بحادث سير مروع على طريق كلار – باونور.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع مساء اليوم، عندما فقد سائق سيارة من نوع (تويوتا كورولا) السيطرة على مركبته أثناء سيرها في منطقة برده سوري كون التابعة لناحية باونور باتجاه كلار، ما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة، ما أسفر عن وفاة طفلين وإصابة ثلاثة أطفال وامرأتين.

وبينت أن جميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ "شهيد هژار" في كلار، حيث فارق طفلان يبلغان من العمر ست وثماني سنوات الحياة بسبب شدة إصاباتهما، كما تم تحويل حالتين أخريين إلى مستشفيات السليمانية نتيجة خطورة حالتيهما.

وأكدت المديرية أن فرق المرور بدأت تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته، مشيرة إلى أن الحادث يُبرز أهمية الالتزام بقواعد السير والسرعات المحددة على الطرق.

وتتكرر حوادث السير في إقليم كوردستان، خاصة على الطرق السريعة بين المدن، نتيجة عدة عوامل أبرزها السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبات.

وتدعو مديريات المرور باستمرار إلى توخي الحذر والالتزام بالقوانين المرورية لضمان سلامة السائقين والركاب.