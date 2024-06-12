كرميان.. مصرع شاب بصعقة كهربائية والقبض على ثلاثة لصوص

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الإربعاء، عن مصرع شاب جراء صعقة كهربائية، فيما ألقت القبض على ثلاثة متهمين بسرقة 19 قنينة غاز من المنازل في مدينة كلار.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المديرية العقيد الحقوقي علي جمال قدوري، ورد لوكالة شفق نيوز، أن شاباً يدعى "يادكار سالار صديق" من مواليد 2004، أصيب بصعقة كهربائية في حي كلار الجديد تسببت بمصرعه على الفور، كما أصيب عامل آخر بجروح بليغة.

وبين أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصاب إلى مستشفى الشهيد هزار في كلار، ثم تم نقله إلى مدينة السليمانية بسبب شدة الإصابة، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

من جانب آخر، ذكر البيان أن شكاوى وردت من المواطنين في منطقتيّ شورش وحمرين في قضاء كلار، بقيام مجهولين بسرقة قناني الغاز من منازلهم بصورة متكررة، وقام قسم شرطة مكافحة الإجرام في كرميان بالتحقيق واعتقال ثلاثة مشتبه بهم.

وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات معهم أقروا بقيامهم بسرقة 19 قنينة غاز من المنطقتين وبيعها، لافتاً إلى أن المتهمين محتجزون حالياً بقرار القاضي وفقا للمادة 446 من قانون العقوبات والتحقيقات معهم ما زالت مستمرة.