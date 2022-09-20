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 كرميان.. مشاكل مالية توقف 60 مشروعاً بلدياً منذ 8 سنوات  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-20T14:47:16+0000
 كرميان.. مشاكل مالية توقف 60 مشروعاً بلدياً منذ 8 سنوات  

شفق نيوز/ كشفت مديرية بلديات كرميان، اليوم الثلاثاء، أن عشرات المشاريع البلدية والخدمية متوقفة منذ 8 سنوات بسبب المشاكل المالية، فيما كشفت عن عشرات المشاريع الاخرى بانتظار التمويل المالي.

وقال مدير الدائرة برزان كريم محمود لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 60 مشروعا ضمن قطاع البلدية متوقفة منذ عام 2014 بسبب الأزمات والمشاكل المالية في إقليم كوردستان ضمن موازنات تنمية الأقاليم وموازنات المناطق المتنازع عليها"،  مشيرا الى ان "المشاريع موزعة بين الوحدات الإدارية التابعة لكرميان باستثناء خانقين".

واكد محمود ان دائرته اعدت عشرات المشاريع الاخرى في عموم مناطق كرميان وبانتظار التمويل المالي للشروع بتنفيذها واستكمال المشاريع المتوقفة راهنا ذلك بتوفير التخصيصات المالية.

وتسبب الأزمات والمشاكل المالية بين أربيل وبغداد عام 2014 بتوقف المشاريع الخدمية ونقص السيولة المالية في الإقليم ,ولازال هذا الملف يبحث عن حلول ناجعة بين الجانبين منذ 8 سنوات.

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