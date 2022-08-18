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كرميان.. لصوص الـ300 مليون دينار في قبضة الأسايش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-18T10:43:45+0000
كرميان.. لصوص الـ300 مليون دينار في قبضة الأسايش

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش گرميان يوم الخميس، اعتقال ثلاثة متهمين بسرقة 300 مليون دينار من ناحية قرة تبه.

وقالت مديرية اسايش ادارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "ثلاثة متهمين اعتقلوا في ادارة گرميان بعد قيامهم بسرقة 300 مليون دينار من ناحية قره تبه وفروا إلى مدينة السليمانية".

واضاف البيان؛ ان "اعتقال المتهمين الثلاثة تم بمساعدة قوات أسايش السليمانية، وتمت عملية الاعتقال في مدينة السليمانية بعد جمع معلومات عن المشتبه بهم". 

واشار البيان الى ان "المتهمين تم تسليمهم للقوات الامنية في  گرميان وهم محتجزون حاليا بموجب المادة 444 من قانون العقوبات العراقي".

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