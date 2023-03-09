كرميان.. ذوو تلميذ يعتدون على معلم وشقيقه واعتقال متهمين بجريمة قتل بعد 24 ساعة من تنفيذها

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول، يوم الخميس، باصابة معلم وشقيقه جراء شجار مع ذوي تلميذ في قضاء كفري التابع لوحدة كرميان الكوردستانية، في حين ألقت قوات الشرطة القبض على متهمين بجريمة قتل بعد 24 ساعة من تنفيذها.

وقال مدير اعلام وعلاقات مديرية شرطة كرميان المقدم علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا نشب ليلة أمس الأربعاء بين معلم وتلميذ في مدرسة الإمام محمد الابتدائية في قضاء كفري، وقام التلميذ باخبار والده وأخيه وخاله وذهبوا إلى مواجهة المعلم ثم بدأ شجاراً اصيب خلاله المعلم وأخيه بجروح بالغة".

واكد قدوري ان "مفرزة من شرطة كفري توجهت إلى مكان الحادث بعد شكوى قضائية قدمها المعلم وشقيقه وفق المادة 230 من قانون العقوبات العراقي، والقت القبض على ذوي التلميذ المتسببين بالشجار وفق قرار قاضي التحقيق فيما بدأت الشرطة التحقيق بملابسات الحادث".

في السياق، اعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان اعتقال قاتلي صاحب محل في الحي الصناعي في قضاء كلار التابعة لإدارة گرميان بأقل من (24) ساعة .

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وبعد إخبار الأجهزة الأمنية بمقتل "نەوزاد ئەحمد محمد" من اهالي منطقة حي ئازادى في قضاء كلار ، تم تشكيل فريق تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وبعد التحقيق تم القبض على متهمين قاما بقتل المجنى عليه".

واضاف البيان ان "القاتلين هم من القومية العربية يسكنان قضاء كلار الأول باسم ( ا -ع - ه ) من مواليد 2003 والثاني باسم ( ع - ث - ع ) من مواليد 2005". واشار البيان الى ان "المتهمين تم توقيفهما بأمر قاضي التحقيق وفقا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقي وسيتم إكمال التحقيق معهم".