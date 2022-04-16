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كرميان.. خلو مستشفى "قلا" من مصابي كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-16T10:14:36+0000
كرميان.. خلو مستشفى "قلا" من مصابي كورونا

شفق نيوز / أعلنت إدارة مستشفى "قلا" في إدارة كرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، خلو المستشفى من المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت إدارة المستشفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المستشفى الآن يخلو بصورة تامة من أي مصاب بفيروس كورونا، بعدما كانت الأسرّة لا تستوعب المصابين".

وأضافت أن "المستشفى شُيّد منذ عامين بجهود استثنائية وقد عمل العاملين فيه بجهود استثنائية من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين َاليوم وبفضل التزام المواطنين بالضوابط والإجراءات الصحية، خلا اليوم من أي مصاب".

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في إدارة كرميان خلال الفترة الأخيرة بصورة واضحة، ويعد مستشفى "قلا" الوحيد في مركز قضاء كلار مخصص لاستقبال المصابين.

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