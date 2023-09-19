كرميان تؤكد سيطرتها على الكوليرا: سجلنا 3 حالات تماثلت للشفاء

شفق نيوز/ أكدت مديرية صحة إدارة كرميان الكوردستانية، يوم الثلاثاء، سيطرتها على وباء الكوليرا ومنع انتشاره في عموم المناطق.

وقال مدير الدائرة سيروان محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الكوليرا في كرميان تحت السيطرة ولا مخاطر من انتشارها ولم نسجل سوى ثلاث إصابات وتم معالجتها واحتوائها".

وأعلن عن "إطلاق حملات توعية وتثقيف صحي في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتطويق خطر الكوليرا وتفادي أي إصابات محتملة".

وأضاف "مياه الشرب ووفقاً للفحوصات الصحية والمختبرية صالحة بشكل تام ولا وجود لأي ملوثات أو أخطار تشوبها وبالتنسيق مع مديرية توزيع المياه في كرميان".

واشتدت إصابات الكوليرا في محافظة السليمانية خلال الأشهر الأخيرة لأسباب ودواع عدة وفقاً لمديرية صحة المحافظة.

فيما أكدت حكومة إقليم كوردستان السيطرة على وباء الكوليرا واحتوائه بإجراءات وخطط محكمة.