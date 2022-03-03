كرميان تؤكد سيطرتها على الجرائم الجنائية وتنفي اتساع ظاهرة الانتحار

شفق نيوز/ اكدت مديرية شرطة كرميان يوم الخميس، ان الجرائم الجنائية لم تتجاوز معدلاتها وتحت السيطرة نافية اتساع ظاهرة الانتحار مقارنة بالمحافظات الاخرى.

وقال الناطق باسم الشرطة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "جميع الحوادث الجنائية في كرميان محدودة ولم تتجاوز معدلاتها واغلب أسبابها ودوافعها الثارات الشخصية والاجتماعية".

واستبعد قدوري اتساع ظاهرة الانتحار وشيوعها في مناطق كرميان مقارنة بالمحافظات الاخرى، مبينا أن "أسباب الانتحار تقليدية ومعروفة تعود للأوضاع المعيشية او المشاكل النفسية وهي حالة عامة في عموم البلاد".

ولفت إلى ان الجرائم الجنائية والانتحار ربما تكثر مع التوسع السكاني وتعدد القوميات والمكونات والطوائف في إشارة منه الى المحافظات ذات التعداد السكاني الكبير بعكس وحدة كرميان التي تضم قضاءين ويتجاوز نفوسها 500 ألف نسمة.

وتشهد محافظات عدة اتساعا ملحوظا بالجرائم الجنائية وحالات الانتحار المتنوعة لأسباب يعزوها المختصون الى المشاكل النفسية والمعيشية أو سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.