كرميان تؤكد استقرار تجهيز الكهرباء وتسيطر على التجاوزات إلكترونيا

شفق نيوز/ اكدت مديرية كهرباء كرميان يوم الثلاثاء، استقرار معدلات تجهيز الكهرباء الصيفية دون أي مشاكل او عراقيل فنية فيما كشفت عن خطط تقنية والكترونية للسيطرة على التجاوزات وترشيد الاستهلاك الكهربائي.

وقال مدير الدائرة حازم كريم حميد لوكالة شفق نيوز؛ ان "معدل التجهيز الصيفي للكهرباء يتناقص نسبيا في كرميان بحسب نسب التوليد في إقليم كوردستان الا ان التجهيز حاليا جيد ومستقر نسبيا في عموم المناطق".

وبين حميد أن "حصة كرميان من التوليد الكهربائي في كرميان تناقص وتتزايد حسب معدلات التوليد"، مشيرا الى ان "حصة كرميان الكهربائية في الصيف تبلغ من 110 -120 ميكاواط تضاف إليها 15 ميكاواط تقريبا ليصل معدل التجهيز اليومي في الصيف 14 ساعة.

وكشف حميد عن خطط للسيطرة على التجاوزات وترشيد الاستهلاك دون أي هدر وتبذير بنصب مقاييس ذكية على أعمدة الكهرباء وتقرأ الكترونيا "وايرليس" دون قراء ميدانية وعبر شريحة "سيم كارت" ما اسهم بتقليل الاستهلاك والحد من الهدر والتبذير في استخدام التيار الكهربائي.