سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كرميان تؤكد استقرار تجهيز الكهرباء وتسيطر على التجاوزات إلكترونيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-07T11:11:32+0000
كرميان تؤكد استقرار تجهيز الكهرباء وتسيطر على التجاوزات إلكترونيا

شفق نيوز/ اكدت مديرية كهرباء كرميان يوم الثلاثاء، استقرار معدلات تجهيز الكهرباء الصيفية دون أي مشاكل او عراقيل فنية فيما كشفت عن خطط تقنية والكترونية للسيطرة على التجاوزات وترشيد الاستهلاك الكهربائي.

وقال مدير الدائرة حازم كريم حميد لوكالة شفق نيوز؛ ان "معدل التجهيز الصيفي للكهرباء يتناقص نسبيا في كرميان بحسب نسب التوليد في إقليم كوردستان الا ان التجهيز حاليا جيد ومستقر نسبيا في عموم المناطق".

وبين حميد أن "حصة كرميان من التوليد الكهربائي في كرميان تناقص وتتزايد حسب معدلات التوليد"، مشيرا الى ان "حصة كرميان الكهربائية في الصيف تبلغ من 110 -120 ميكاواط تضاف إليها 15 ميكاواط تقريبا ليصل معدل التجهيز اليومي في الصيف 14 ساعة.

وكشف حميد عن خطط للسيطرة على التجاوزات وترشيد الاستهلاك دون أي هدر وتبذير بنصب مقاييس ذكية على أعمدة الكهرباء وتقرأ الكترونيا "وايرليس" دون قراء ميدانية  وعبر شريحة "سيم كارت" ما اسهم بتقليل الاستهلاك والحد من الهدر والتبذير في استخدام التيار الكهربائي.

related

تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2020-06-03 19:08:12
تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

بينها إيقاف تركيا التصدير .. كهرباء إقليم كوردستان توضح أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة

Date: 2021-11-25 10:45:01
بينها إيقاف تركيا التصدير .. كهرباء إقليم كوردستان توضح أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة

منطقة كوردستانية تجني محصول الطماطم والسلطات العراقية تمنع تسويقها بباقي المحافظات

Date: 2021-05-19 11:25:18
منطقة كوردستانية تجني محصول الطماطم والسلطات العراقية تمنع تسويقها بباقي المحافظات

وزير كهرباء الإقليم: تمكنا من زيادة إمداد الطاقة 3 ساعات على معدل الانتاج اليومي

Date: 2021-10-28 07:58:32
وزير كهرباء الإقليم: تمكنا من زيادة إمداد الطاقة 3 ساعات على معدل الانتاج اليومي

تنفيذ 6 مشاريع استثمارية في گرميان

Date: 2022-04-30 06:32:22
تنفيذ 6 مشاريع استثمارية في گرميان

توقف إمداد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء بالإقليم .. الحكومة: سنعالج المشكلة خلال ساعات

Date: 2021-10-01 12:32:45
توقف إمداد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء بالإقليم .. الحكومة: سنعالج المشكلة خلال ساعات

منطقة بكوردستان تتجه للري الحديث والآبار لمواجهة أصعب أزمة جفاف

Date: 2021-06-04 12:15:52
منطقة بكوردستان تتجه للري الحديث والآبار لمواجهة أصعب أزمة جفاف

إقليم كوردستان يستعين بالغاز المصاحب لرفع انتاجه من الطاقة الكهربائية

Date: 2021-06-24 12:35:42
إقليم كوردستان يستعين بالغاز المصاحب لرفع انتاجه من الطاقة الكهربائية