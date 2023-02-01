كرميان وحلبجة تؤشران زيادة في كميات الأمطار مقارنة بالعام الماضي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة إدارة گرميان في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تعرض المنطقة لموجة من الأمطار الغزيرة تعد ضعف امطار العام الماضي .

وقالت مديرية زراعة كرميان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بحسب إحصائية دائرة الارصاد الجوية التابعة للمديرية العامة لزراعة گرميان فإن خلال الـ24 ساعة الماضية كانت كميات الأمطار في كلار (6.8 ) ملم، وفي كفرّي (8.6 ) ملم، وفي بباز (7.5) ملم، وفي ميدان (8) ملم، وفي خانقين (2.5) ملم. من الأمطار".

وأشارت إلى أن "كميات الأمطار هذا العام ولغاية الآن بلغت (147.1) ملم في كلار، و (155.8) ملم في كفري، و (144.9) ملم في خانقين، و (169) ملم في بباز و (186.5) ملم في ناحية ميدان"، مؤكدة أن كميات الأمطار هذا العام ولغاية هذا اليوم مثلت ضعف معدل هطول الأمطار مقارنة بالعام الماضي".

من جانبها، أعلنت مديرية زراعة محافظة حلبجة، كميات الأمطار التي هطلت في مناطق المحافظة خلال 24 ساعة الماضية .

وقالت في بيان صدر اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه، "بحسب إحصائية دائرة الارصاد الجوية التابعة للمديرية العامة لزراعة گرميان فإن خلال الـ24 ساعة الماضية كانت كميات الأمطار في حلبجة 20.6 ملم، وفي سيروان 28.2 ملم، وفي خورمال 25.8 ملم، وفي بياره 30.8 ملم، وفي تويلة 37.5 ملم من الأمطار ".

وأشار إلى أن "كميات الأمطار هذا العام ولغاية الآن بلغ 213.1 ملم في حلبجة، و 246.6 ملم في سيروان ، و 229 ملم في خورمال ، و 285 ملم في بيارة و 337.2 ملم في تويلة".

وأكدت المديرية العامة أن كميات الأمطار في العام الماضي من نفس هذا التاريخ كانت 293 ملم في حلبجة، و 292،1 ملم في سيروان، و 308.4 ملم في خورمال، و 357 ملم في بيارة و 470.5 ملم في تويلة".