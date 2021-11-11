"كرميان" تؤشر انخفاضاً في تسويق المحاصيل الشتوية وتعول على الحمضيات

شفق نيوز/ أكدت مديرية زراعة كرميان التابعة لاقليم كوردستان، اليوم الخميس، انخفاض تسويق المحاصيل الشتوية الى ديالى والمحافظات بسبب الحاجة والاستهلاك، فيما اعربت عن تفاؤلها بموسم الحمضيات قريباً.

وقالت مديرة الدائرة شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز، إن "تسويق الخضراوات والمحاصيل الشتوية انخفض بنسبة واضحة هذا الموسم بسبب الحاجة الاستهلاكية رغم استمرار تسويق المحاصيل الى المحافظات الاخرى"، مؤكدة "عدم وجود أي مشاكل اخرى تسببت بانخفاض التسويق الزراعي".

وأعربت عباس عن تفاؤل مزارعي كرميان بموسم حمضيات "ناجح اقتصادياً عبر تسويق المحاصيل الى المحافظات وبانتاجية وجودة عاليتين"، مشيرة في ذات الوقت الى "انطلاق تسويق محاصيل الفستق الى السليمانية ومناطق الاقليم".

وتسببت قرارات سابقة لوزارة الزراعة العراقية بحظر تسويق المحاصيل الزراعية من اقليم كوردستان الى ديالى والمحافظات الاخرى بامتعاض شعبي بسبب ارتفاع اسعار المحاصيل بنسبة 30-40% الى جانب نقص المحاصيل وشحتها في الاسواق المحلية.