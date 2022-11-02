كرميان تواصل رفد ديالى بشريان الحياة وتتطلع لـ"أمطار منقذة"

شفق نيوز/ أكدت مديرية الموارد المائية في إدارة منطقة كرميان المستقلة ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استمرار تدفق الاطلاقات المائية من سد دربندخان نحو بحيرة حمرين، لإسعاف محافظة ديالى من العطش ومن أشد أزمة جفاف منذ 9 عقود.

وقال مدير الدائرة، مؤيد أحمد شمس الله، لوكالة شفق نيوز، إن "كرميان تواصل اطلاقاتها المائية نحو بحيرة حمرين في ديالى وبمعدل 34م3/ثا لاسعاف ديالى في تأمين مياه الشرب وإنقاذها من أشد ازمة جفاف في البلاد منذ عقود".

وأضاف، أن "الاطلاقات مستمرة وحسب الإيرادات المائية والمخزون المائي في سد دربندخان وسط تطلعات بموسم امطار ينقذ الجميع من ازمة الجفاف"، مشيرا إلى "استمرار خطط تقنين المياه لمساعدة ديالى على تجاوز الازمة المائية".

وأكد شمس الله، أن "الخزين المائي الحالي في سد دربنديخان بلغ 976 مليون م3 من إجمالي خزينه المائي الكلي البالغ مليارين ونصف المليار متر مكعب لافتا الى قلة الايرادات الواردة للسد".

إلى ذلك، أكد خبراء ومتخصصون أن ديالى تعاني ازمة جفاف لم تشهدها منذ اكثر من 9 عقود بسبب سياسات قطع الأنهار والجداول من قبل الجانب الإيراني وعدم التزامه بالقوانين الدولية للمياه الاقليمية المشتركة والدول المتشاطئة.

واتفقت محافظة ديالى وبإشراف الجهات العليا المختصة مع منطقة كرميان أواسط العام الحالي على خطة إنقاذ عاجلة لديالى من العطش، وتأمين ماء الشرب عبر تعزيز مخزون بحيرة حمرين في المحافظة من سد دربندخان وعبر نهر ديالى.

وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، تتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى، افتتح في حزيران عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.

وتقع بحيرة حمرين شرقي ناحية السعدية وتشكل الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى، وتزود حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب ومياه الري وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب.