كرميان تواصل حصاد القمح وتوقعات بانخفاض الإنتاج الى الثلث

شفق نيوز/ اكدت مديرية زراعة كرميان يوم الثلاثاء، استمرار حملة حصاد القمح بانسيابية عالية دون مشاكل او معوقات فيما رجحت انخفاض الإنتاج إلى الثلث بسبب الجفاف وشح الأمطار.

وقالت مديرة الزراعة في كرميان شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز؛ ان "حملة الحصاد التي انطلقت في العاشر من أيار الحالي تسير بشكل منتظم دون أي مشاكل فنية أو امنية في عموم مناطق كرميان مرجحة انخفاض الإنتاج من 150 الف طن الى 50 الف طن فقط خلال الموسم الحالي بسبب الجفاف وشح المياه وإلغاء الزراعة الديمية التي تعتمد الأمطار الموسمية".

وأشارت عباس إلى أن "عمليات تسويق القمح الى مركز الاستلام في قضاء كلار سيبدأ أوائل حزيران القادم لوجود بعض المشاكل الفنية الجاري معالجتها"، لافتة الى "اعداد خطة مشتركة مع الدوائر المعنية لتسهيل عمليات التسويق دون أي معوقات أو مشاكل".

وتعاني وحدة كرميان اسوة بالمحافظات العراقية من ازمة جفاف وشح المياه ما دفع الجهات المعنية الى تقنين وإلغاء خطط زراعية لعدم توفر الإيرادات المائية.

وسجلت وحدة كرميان معدلا انتاجيا عاليا من القمح عام 2020 إلى أن المعدل انخفض إلى أقل من النصف والثلث بسبب الجفاف وشح المياه.