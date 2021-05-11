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كرميان تنفذ خطة امنية وخدمية شاملة خلال عيد الفطر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-11T11:07:00+0000
كرميان تنفذ خطة امنية وخدمية شاملة خلال عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة منطقة كرميان، يوم الثلاثاء، خطة عيد الفطر لتأمين الاماكن الترفيهية ودور العبادة بمشاركة الشرطة المحلية والاسايش والتشكيلات الامنية الاخرى.

وقال مدير علاقات واعلام منطقة كرميان جومان احمد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الإدارة ستنفذ خطة امنية وخدمية متكاملة بمشاركة الشرطة والاسايش والمرور ودوائر الصحة".

وأكد أحمد عدم وجود حظر تجوال في كرميان وفقا لقرارات خلية الأزمة في اقليم كوردستان مع التأكيد على تنفيذ الاجراءات الوقائية وتعليمات خلية الازمة حيال وباء كورونا مع اخذ الحيطة والحذر من التجمعات في الأماكن العامة والمزدحمة.

واشار احمد الى تشكيل لجان أمنية مشتركة في قضاءي كفري وكلار لمتابعة الاسواق واسعار المواد الغذائية والبضائع، ومنع أي حالات استغلال خلال أيام عيد الفطر.

واضاف ان "الخطة تنفذ حسب المسؤوليات الأمنية بالتنسيق بين ادارة المنطقة والسلطات والدوائر المعنية وتستمر لنهاية عيد الفطر"، مشيرا الى "فتح خطوط وقنوات تواصل بين المواطنين والاجهزة الامنية لرصد اي ظواهر او محاولات تخل بالأمن".

وتنفذ الأجهزة الامنية خطة امنية شاملة خلال الأعياد والمناسبات الدينية لتجنب وقوع اعمال عنف او حوادث ارهابية تهدد الأمن العام.

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