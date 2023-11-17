كرميان تمنح خطة شتوية مفتوحة رغم المحاذير المائية

شفق نيوز/ اكدت إدارة كرميان في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، منح المزارعين خطة شتوية مفتوحة رغم انحسار الايرادات المائية وتقنينها، فيما اشارات الى استمرار إسعاف ديالى باطلاقات الشرب.

وقال مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الشتوية مفتوحة للمزارعين دون ان نتحمل مسؤوليات اي ازمة مائية رغم توفر مخزون مائي في كرميان للأغراض الاساسية في الوقت الحالي.

واضاف "لم يُمنع المزارعين من تنفيذ خطة شتوية ونأمل بتأمينها بالكامل وسط تفاؤل بموسم رطب حسب المؤشرات الاولية المناخية".

واشار شمس الله الى استمرار كرميان تعزيز بحيرة حمرين في ديالى عبر سد دربندخان لاغراض الشرب والاحتياجات الاساسية وبمعدل 40 م3/ثا واستمرار الاتفاق المبرم بين ديالى وكرميان أواسط عام 2022.

وأدى انخفاض معدل هطول الأمطار وشح ايرادات السيول الايرانية الى ازمة جفاف ضربت كرميان واطراف ديالى خلال العامين الاخيرين ما ادى الى تقنين الخطط الزراعية وتوجيه الايرادات المائية نحو الاحتياجات الاساسية فقط.