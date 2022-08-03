كرميان تلاحق سراق معدات الأبراج الكهربائية قضائياً وتؤكد: تجهيز الكهرباء مستقر حالياً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية كهرباء كرميان، اليوم الأربعاء، ملاحقة سراق معدات الأبراج الكهربائية قضائياً والسيطرة على عمليات السرقة بشكل تام، فيما اكدت استمرار التجهيز الكهربائي بـ"انسيابية عالية" من دون وجود "مشاكل" حالية.

وقال مدير الدائرة حازم كريم حميد لوكالة شفق نيوز "سجلنا في الفترات الماضية حادثتي سرقة ونهب لمعدات الأبراج الكهربائية ضمن خط كلار – دربندخان، وخط جمجمال - كفري وأقمنا دعوات قضائية بحق المتجاوزين والسراق".

وأضاف مدير كهرباء كرميان أنه "تم اعتقال 3 أشخاص متورطين بسرقة معدات من خط كلار – دربندخان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تواصل السلطات الأمنية ملاحقة المتورطين بالتجاوز على أبراج خط جمجمال –كلار".

وبيّن حميد أن "جميع مناطق كرميان لم تسجل حوادث سطو جديدة على أبراج نقل الطاقة الكهربائية في عموم مناطقها بفعل الإجراءات الأمنية والقضائية"، داعياً الى "الإبلاغ عن أي حالات تجاوز أو سطو على الشبكات الكهربائية".

وفي السياق ذاته أكد حميد "استمرار تجهيز التيار الكهربائية بانسيابية عالية دون أية مشاكل"، مشيراً إلى أن "ساعات التجهيز في كرميان بلغت 16 ساعة يومياً وربما تنخفض نسبياً بفعل ارتفاع درجات الحرارة واحتياجات المنظومة الكهربائية".

وحذرت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من خطر يحدق بإمداد الطاقة إلى محافظة السليمانية، وإدارة منطقة "كرميان" بسبب عودة ظاهرة سرقة مادة الحديد للأبراج الناقلة للكهرباء واستهداف أسلاكها".