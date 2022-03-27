كرميان تقدم خمس توصيات لمعالجة التصحر وقلة المياه.. صور

شفق نيوز/ احتضنت مدينة كرميان باقليم كوردستان، اليوم الاحد، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجامعة كرميان حول "التصحر وقلة المياه".

وحضر المؤتمر أساتذة وخبراء من مختلف ارجاء العراق لتقديم دراسات وبحوث لمعالجة مشكلة التصحر وقلة المياه التي تعانيها منطقة كرميان.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر الدكتور اوميد بارزان خلال كلمة الافتتاح التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز إن مشكلة التصحر وقلة الماء هي واحدة من أهم المشكلات التي تؤرّق العديد من الدول حول العالم، حيث يعرّف التصحر على أنّه حدوث تدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ممّا يؤدّي إلى فقدان الحياة في هذه المناطق وما يصاحبه من فقدان في التنوع الحيواني والنباتي.

وأضاف، أنّ نقص الماء يقصد به قلة الموارد المائيّة اللازمة لسد حاجات الإنسان المختلفة، ومن المعروف بأنّ هاتين المشكلتين تؤثران بشكلٍ سلبي على الاقتصاد العالمي ككل.

وبين أن مدينة كرميان مدينة زراعية لهذا هي بحاجة إلى مصادر مياه أكثر من غيرها.

وشدد المؤتمر العلمي الثاني للتصحر ومشكلة المياه الذي انعقد في كرميان، ضرورة دراسة هاتين المشكلتين (التصحر وقلة المياه)، وانعكاساتهما البيئية وسبل معالجتها.

وقدم توصياته التي تضمنت "ضرورة استثمار الموارد المائية الجوفية، استغلال المخزون الضخم من المياه، محاربة قطع الاشجار والرعي الجائرين، تشجير المناطق المتدهورة من الغابات، استصلاح المراعي عن طريق التشجير وغرس اصناف نباتية ملائمة".