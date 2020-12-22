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كرميان تفجر مخلفات الغام قرب الحدود العراقية الايرانية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T17:46:35+0000
كرميان تفجر مخلفات الغام قرب الحدود العراقية الايرانية.. صور

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون الالغام في ادارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تفجير عدد من بقايا الالغام والهاونات وقنابل المدافع في منطقة قرب الحدود العراقية الايرانية.

وقال مسؤول المتفجرات في المديرية التابعة لمحافظة السليمانية علاء الدين نجم الدين، لوكالة شفق نيوز، إنه تم تفجير 268 قطعة من القنابل والالغام التي خلفتها الحرب العراقية الايرانية منذ 8 سنوات قرب ناحية قورتو التابعة لقضاء خانقين.

وأضاف أن "الحدود العراقية الايرانية ملوثة ببقايا الالغام والقنابل غير المنفلقة ولا تقدر مساحتها لأنها شاسعة جدا"، مشيراً إلى أن "وضعها كان ابان الحرب العراقية الايرانية التي استمرت منذ 8 سنوات على مسار الحدود الفاصلة بين الدولتين، وتشكل تهديدا للمزارعين ورعاة الاغنام".

يشار إلى أن العراق يصنف الاول عالمياَ في تلوث الالغام حيث يبلغ مساحة التلوث 2.96 مليارمتر مربع واكثر المناطق تلوثا هي بين الحدود العراقية الايرانية. 

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