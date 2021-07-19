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كرميان تعلن انخفاضاً بإصابات كورونا بفضل "الوقاية" وتحذر من ارتفاعها مجدداً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-19T17:44:24+0000
كرميان تعلن انخفاضاً بإصابات كورونا بفضل "الوقاية" وتحذر من ارتفاعها مجدداً

شفق نيوز/ أعلنت وحدة كرميان التابعة لاقليم كوردستان انخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا بنسب كبيرة جراء الاجراءات الوقائية لخلية الازمة.

وقال مدير عام صحة كرميان سيروان محمد جمال لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الاصابات بكورونا اقل من 5% بفعل اجراءات السلامة الوقائية لخلية الازمة بغلق المولات التجارية ومنع تجمعات الاعراس والمناسبات الاجتماعية اضافة الى منع التجمعات الانتخابية".

واكد جمال "وجود مخاوف من ارتفاع اصابات كورونا مجددا بسبب الزيارات والتقارب الاجتماعي خلال العيد وعدم التزام المواطن باجراءات الوقاية اضافة الى ضعف الاقبال على لقاحات كورونا".

واوضح ان "نسبة متعاطي اللقاح لا تتجاوز 5% على الرغم من توفر انواع اللقاحات العالمية في 5 مراكز صحية للتلقيح".

وتابع جمال ان "عدد المتعاطين للقاحات كورونا بلغ 3000 شخص من اجمالي 300 الف نسمة في وحدة كرميان بعموم مناطقها وهو مؤشر سلبي يتطلب حملات توعية وتثقيف اجتماعية ومدنية ودينية لتفادي تفشي الاصابات بالوباء".

واشار مدير صحة كرميان الى ان "مركز الحجر الصحي الوحيد في كرميان بحوي حاليا 26 مصابا من اجمالي الطاقة الاستيعابية للمركز البالغة 90 مريضا لافتا الى صعوبة انشاء مراكز حجر صحي اخرى في كرميان لاسباب مالية مكلفة".

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