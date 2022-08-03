سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كرميان تعلن السيطرة على الكوليرا وخلوها من النزفية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-03T07:42:57+0000
كرميان تعلن السيطرة على الكوليرا وخلوها من النزفية

شفق نيوز/ أعلنت وحدة كرميان الكوردستانية، اليوم الاربعاء، السيطرة على مرض الكوليرا ومنع انتشاره في مناطقها، فيما أكدت عدم تسجيل أي إصابات او وفيات بمرض الحمى النزفية.

وقال مدير صحة كرميان سيروان محمد جمال لوكالة شفق نيوز، إن مرض الكوليرا تحت السيطرة التامة وتم تطويق انتشاره باجراءات محكمة ومتواصلة بالتنسيق اللجان المختصة والادارات المحلية.

وبين سيروان، أن كرميان سجلت نحو 10 إصابات بالكوليرا جميعها أصيبت في محافظات السليمانية وكركوك، ولم تسجل الإصابات داخل وحدة كرميان، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات بالحمى النزفية وخلو كرميان من هذا الوباء.

بدوره اكد مدير اعلام وحدة كرميان جومان احمد لوكالة شفق نيوز، أن لجاناً رئيسية وفرعية متخصصة من عدة دوائر تواصل عمليات رصد ومراقبة تطورات مرض الكوليرا عبر زيارات ميدانية تفتيشية  في عموم مناطق كرميان.

وأضاف أحمد، أن إدارة كرميان تتابع  جميع إجراءات الوقاية من الكوليرا وجميع الامراض الوبائية الاخرى ان وجدت، مؤكدا لا وجود لاي مخاطر او تهديدات صحية.

related

رغم البرد وكورونا.. كرميان تستبعد تعطيل الدوام الرسمي

Date: 2022-01-22 10:36:22
رغم البرد وكورونا.. كرميان تستبعد تعطيل الدوام الرسمي

في كرميان.. الديمقراطي الكوردستاني بدون مناصب ويتطلع لمقعدين

Date: 2021-09-06 19:19:23
في كرميان.. الديمقراطي الكوردستاني بدون مناصب ويتطلع لمقعدين

بكلفة تجاوزت نصف مليون دولار.. إيصال الماء لقرى كوردستانية بعد معاناة

Date: 2021-09-28 07:59:57
بكلفة تجاوزت نصف مليون دولار.. إيصال الماء لقرى كوردستانية بعد معاناة

حكومة كوردستان تعد خطة لاستكمال عشرات المشاريع المتوقفة في كرميان

Date: 2020-10-19 06:43:11
حكومة كوردستان تعد خطة لاستكمال عشرات المشاريع المتوقفة في كرميان

مقابل فدية .. داعش يطلق سراح راعي أغنام بعد أسابيع من اختطافه قرب إقليم كوردستان

Date: 2022-04-23 19:33:27
مقابل فدية .. داعش يطلق سراح راعي أغنام بعد أسابيع من اختطافه قرب إقليم كوردستان

رغم قيود كورونا.. انتعاش النشاط التجاري بين كفري وكوردستان

Date: 2020-07-16 21:26:19
رغم قيود كورونا.. انتعاش النشاط التجاري بين كفري وكوردستان

صحة كوردستان تطمئن: إصابة واحدة بالكوليرا في الإقليم

Date: 2021-06-12 17:48:10
صحة كوردستان تطمئن: إصابة واحدة بالكوليرا في الإقليم

صور .. تظاهرات لموظفي العقود في كوردستان والسلطات تدعوهم للإبتعاد عن الطرق

Date: 2021-11-02 08:46:08
صور .. تظاهرات لموظفي العقود في كوردستان والسلطات تدعوهم للإبتعاد عن الطرق