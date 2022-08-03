كرميان تعلن السيطرة على الكوليرا وخلوها من النزفية

شفق نيوز/ أعلنت وحدة كرميان الكوردستانية، اليوم الاربعاء، السيطرة على مرض الكوليرا ومنع انتشاره في مناطقها، فيما أكدت عدم تسجيل أي إصابات او وفيات بمرض الحمى النزفية.

وقال مدير صحة كرميان سيروان محمد جمال لوكالة شفق نيوز، إن مرض الكوليرا تحت السيطرة التامة وتم تطويق انتشاره باجراءات محكمة ومتواصلة بالتنسيق اللجان المختصة والادارات المحلية.

وبين سيروان، أن كرميان سجلت نحو 10 إصابات بالكوليرا جميعها أصيبت في محافظات السليمانية وكركوك، ولم تسجل الإصابات داخل وحدة كرميان، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات بالحمى النزفية وخلو كرميان من هذا الوباء.

بدوره اكد مدير اعلام وحدة كرميان جومان احمد لوكالة شفق نيوز، أن لجاناً رئيسية وفرعية متخصصة من عدة دوائر تواصل عمليات رصد ومراقبة تطورات مرض الكوليرا عبر زيارات ميدانية تفتيشية في عموم مناطق كرميان.

وأضاف أحمد، أن إدارة كرميان تتابع جميع إجراءات الوقاية من الكوليرا وجميع الامراض الوبائية الاخرى ان وجدت، مؤكدا لا وجود لاي مخاطر او تهديدات صحية.