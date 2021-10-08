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كرميان تعد الاقتراع الخاص الاكثر تنظيما وعشرات البيشمركة يدلون بأصواتهم في خانقين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-08T10:42:34+0000
كرميان تعد الاقتراع الخاص الاكثر تنظيما وعشرات البيشمركة يدلون بأصواتهم في خانقين

شفق نيوز/ اعتبر مكتب انتخابات "كلار" التابع للمكتب الانتخابي لمحافظة السليمانية يوم الجمعة الاقتراع الخاص الأكثر تنظيما مقارنة بالدورات الانتخابية السابق فيما أدلى عشرات عناصر قوات البيشمركة بأصواتهم في خانقين.

وقال مدير مكتب انتخابات كلار ديار محمد امين لوكالة شفق نيوز" ان الاقتراع الخاص في مناطق كرميان يسير بشكل مثالي وهو الاكثر تنظيما مقارنة بعمليات الاقتراع الخاص الماضية".

واكد امين وجود تنسيق عال مع السلطات الامنية لتنظيم عمليات الاقتراع وفق جدول زمني محدد على شكل وجبات تتوافد بانتظام نحو مراكز الاقتراع، مشيرا الى ان مراكز الاقتراع الخاص في كرميان تشهد تزاحما كبيرا.

يذكر ان المشمولين بالتصويت الخاص في كرميان من البيشمركة والشرطة وتشكيلات الداخلية بلغ 14400 عنصر موزعين في 5 مراكز تحوي 25 محطة اقتراع فيما بلغ عدد المشمولين بالاقتراع العام 160 الف ناخب موزعين في 61 مركز انتخابية تحوي قرابة 300 محطة اقتراع .

وفي خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة ادلى العشرات من عناصر البيشمركة بأصواتهم في مراكز الاقتراع الخاص وسط\ استمرار لتوافد البيشمركة المشمولين بالاقتراع.

واكد مراقبون في خانقين ان الاقتراع الخاص يسير بشكل مثالي دون اي مشاكل او خروقات حتى هذه اللحظة.

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