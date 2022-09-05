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كرميان تعاقب مسؤولاً محلياً وموظفين حضروا مجلس عزاء أثناء الدوام الرسمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-05T07:50:35+0000
كرميان تعاقب مسؤولاً محلياً وموظفين حضروا مجلس عزاء أثناء الدوام الرسمي

شفق نيوز/ وجهت إدارة گرميان في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، بمساءلة مدير عام وعدد من الموظفين لمشاركتهم في مجلس عزاء أثناء وقت الدوام الرسمي.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن مشرف إدارة گرميان من وزارة الداخلية، طلب التحقيق مع مدير عام الزراعة في گرميان لمشاركته في عزاء أثناء ساعات الدوام الرسمي.

ووفق الوثيقة الموقعة في في 29 آب 2022 من قبل المشرف على ادارة گرميان، جلال شيخ نوري، ان مدير عام الزراعة في گرميان مع عدد من الموظفين غادروا الدائرة اثناء العمل الرسمي للذهاب الى مجلس عزاء في قضاء كفري.

وجاء في الوثيقة أيضا أنه في وقت سابق تم تحذير جميع المديريات في إدارة گرميان من زيارة أي مقرات حزبية أو المشاركة في أي احتفالات دينية واجتماعية خلال ساعات العمل الرسمية التي لا تتعلق بعمل دوائرهم.

وطالبت إدارة كرميان وزارة الداخلية بإصدار الإجراءات والأوامر الخاصة بها فيما يتعلق بالقضية.

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