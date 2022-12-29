كرميان تطالب ببناء 14 سدا لمواجهة الجفاف

شفق نيوز/ طالبت الموارد المائية في كرميان حكومة اقليم كوردستان، ببناء 14 سدا "صغيراً" لمواجهة الجفاف وشح المياه .

وقال مدير الدائرة مؤيد احمد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز؛ ان "كرميان تحتاج لبناء نحو 14 سدا صغيرا في عموم المناطق لمواجهة شح المياه الا ان حكومة الاقليم لم توافق حتى الآن لأسباب وعوامل عديدة".

وبين أن "السدود تعد حلولا لتخزين المياه قرب المنحدرات ومناطق تجمع المياه للاستفادة منها لأغراض الزراعة وتربية المواشي"، مستدركا "بعض القرى البعيدة لا يمكن إنشاء سدود فيها بسبب طبيعة التضاريس".

وكشف شمس الله عن "خطة إنشاء ثلاثة سدود صغيرة جديدة في كرميان، وتشمل سد كوبان بكلار وسعته التخزينية 250 ألف متر مكعب، سد سيد حسين في كفري، وسد سرقزل بناحية قوره تو بسعة 335 ألف متر مكعب، وبدأ العمل في بناء هذه السدود الصغيرة هذا العام".

وتوجد ضمن حدود منطقة كرميان سدود آوه سبي و باوه شاسوار، إضافة الى سد باوه نور الذي بلغت نسبة انجازه 5 بالمائة فقط وقد توقف العمل فيه منذ تسع سنوات.

وتعتمد كرميان على آبار المياه كمصادر اساسية فيما تشير احصائيات الحكومة الى وجود أكثر من 24 ألف بئر لمياه الشرب، الزراعة والتصنيع في اقليم كوردستان، يوجد ألف و 796 بئراً في كرميان، 507 منها لمياه الشرب وأكثر من ألف بئر يستخدم للزراعة.