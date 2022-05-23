سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كرميان تصدر توضيحاً بشأن دوام يوم الثلاثاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-23T20:47:15+0000
كرميان تصدر توضيحاً بشأن دوام يوم الثلاثاء

شفق نيوز/ أعلنت إدارة گرميان اليوم الاثنين؛ أن يوم غد دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية. 

وقالت إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه وبحسب تنبؤات الطقس ، ستنخفض أمواج الغبار حتى يوم غد، وهنا نعلن أن غدا الثلاثاء (2022/5/24) سيكون دواما رسميا في جميع مديريات وإدارة گرميان إدارة كرميان.

و أعلنت إدارة كرميان اليوم الاثنين عطلة رسمية بسبب مخاطر الغبار المكثف وأرسلت الموظفين إلى منازلهم من الساعة 11:30 صباحًا.

وبينت إدارة كرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن موجة الغبار التي ضربت ادارة كرميان اليوم (الاثنين 23 مايو 2022) تسببت في انعدام الرؤية لهذا ولحماية صحة الموظفين والمواطنين في كرميان تقرر إنهاء الدوام الرسمي الساعة 11:30 صباحا. 

كما طالب البيان مواطني كرميان بعدم مغادرة منازلهم حتى انتهاء موجة الغبار هذه حفاظا على صحتهم.

واجتاحت موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان، بحسب مصادر الأرصاد الجوية، وسيستمر تأثير الموجة حتى منتصف ليل الاثنين وفقا للتوقعات.

كما واعلن مصدر صحي من صحة گرميان، اليوم الاثنين، نقل أكثر من 37 شخصاً الى المستشفيات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد مدن إقليم كوردستان موجة من الاتربة والغبار منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.

related

"گرميان" بحاجة إلى 3 مليارات دينار لتسديد رواتب شهر آذار

Date: 2022-05-09 05:57:07
"گرميان" بحاجة إلى 3 مليارات دينار لتسديد رواتب شهر آذار

القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

Date: 2019-12-05 10:39:19
القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

مقابل فدية .. داعش يطلق سراح راعي أغنام بعد أسابيع من اختطافه قرب إقليم كوردستان

Date: 2022-04-23 19:33:27
مقابل فدية .. داعش يطلق سراح راعي أغنام بعد أسابيع من اختطافه قرب إقليم كوردستان

البيشمركة ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة شهدت هجمات دامية لداعش

Date: 2019-12-06 11:06:23
البيشمركة ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة شهدت هجمات دامية لداعش

كوردستان تترقب موجة الغبار وتنبه السكان

Date: 2022-05-22 15:39:54
كوردستان تترقب موجة الغبار وتنبه السكان

بالرغم من قلة تلقي اللقاحات.. مدينة في كوردستان بلا كورونا منذ ثلاثة أسابيع

Date: 2022-04-14 16:33:53
بالرغم من قلة تلقي اللقاحات.. مدينة في كوردستان بلا كورونا منذ ثلاثة أسابيع

تداعيات العاصفة.. تعطيل الدوام الرسمي في حلبجة و80 حالة اختناق في السليمانية

Date: 2022-05-23 19:52:33
تداعيات العاصفة.. تعطيل الدوام الرسمي في حلبجة و80 حالة اختناق في السليمانية

انطلاق عملية عسكرية مشتركة للبيشمركة والجيش بأطراف إقليم كوردستان .. صور

Date: 2021-12-08 05:25:34
انطلاق عملية عسكرية مشتركة للبيشمركة والجيش بأطراف إقليم كوردستان .. صور