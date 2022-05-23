كرميان تصدر توضيحاً بشأن دوام يوم الثلاثاء

شفق نيوز/ أعلنت إدارة گرميان اليوم الاثنين؛ أن يوم غد دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية.

وقالت إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه وبحسب تنبؤات الطقس ، ستنخفض أمواج الغبار حتى يوم غد، وهنا نعلن أن غدا الثلاثاء (2022/5/24) سيكون دواما رسميا في جميع مديريات وإدارة گرميان إدارة كرميان.

و أعلنت إدارة كرميان اليوم الاثنين عطلة رسمية بسبب مخاطر الغبار المكثف وأرسلت الموظفين إلى منازلهم من الساعة 11:30 صباحًا.

وبينت إدارة كرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن موجة الغبار التي ضربت ادارة كرميان اليوم (الاثنين 23 مايو 2022) تسببت في انعدام الرؤية لهذا ولحماية صحة الموظفين والمواطنين في كرميان تقرر إنهاء الدوام الرسمي الساعة 11:30 صباحا.

كما طالب البيان مواطني كرميان بعدم مغادرة منازلهم حتى انتهاء موجة الغبار هذه حفاظا على صحتهم.

واجتاحت موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان، بحسب مصادر الأرصاد الجوية، وسيستمر تأثير الموجة حتى منتصف ليل الاثنين وفقا للتوقعات.

كما واعلن مصدر صحي من صحة گرميان، اليوم الاثنين، نقل أكثر من 37 شخصاً الى المستشفيات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد مدن إقليم كوردستان موجة من الاتربة والغبار منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.