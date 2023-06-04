كرميان تشكو حصة تسويق القمح الاتحادية: ستسبب بخسائر مادية جسيمة للمزارعين

شفق نيوز/ قالت مديرة زراعة كرميان شادية حسين عباس، يوم الأحد، إن حصة تسويق القمح التي حددتها وزارة التجارة الاتحادية ستتسبب بخسائر مادية "جسيمة" للمزارعين.

وأوضحت مديرة زراعة كرميان شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة التجارة الاتحادية حددت حصص تسويق القمح في مناطق كرميان والسليمانية وحلبجة ورابيرين بـ230 ألف دونم فقط منها 36 الف دونم حصة كرميان فقط وهو ما يسبب خسائر مادية جسيمة يتكبدها المزارعون لعدم شمولهم بخطة التسويق".

وبينت عباس ان "محصول القمح غير المسوق لوزارة التجارة يباع في الاسواق التجارية بأسعار تصل الى 550 الف دينارا للطن الواحد حاليا بينما أسعار الاستلام المقررة من قبل وزارة التجارة 850 ألف دينار للطن الواحد معتبرة ذلك خسارة كبيرة تلحق اضرارا جسيمة بالمزارعين وقوتهم المعيشي".

وأشارت عباس الى ان "انتاج كرميان من محصول القمح للموسم الحالي يتجاوز 143 ألف طن من اجمالي 184 الف دونم خصصت ضمن الخطة الشتوية".