"كرميان" تشدد إجراءات التقشف المائي لمواجهة الجفاف وتتفاءل بدربندخان

شفق نيوز/ أعلنت وحدة كرميان في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، مضاعفة وزيادة إجراءات التقشف المائي لمواجهة ازمة الجفاف الخانقة وتجاوزها خلال الفترات القادمة.

وقال مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد لوكالة شفق نيوز، إن "وحدة كرميان منعت الخطط الزراعية الصيفية وتقنين استخدامات المياه لغرض الشرب وارواء البساتين وحمايتها من الهلاك، رغم تضرر عشرات القرى الزراعية من ازمة الجفاف".

وقلل أحمد من "الاضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية والحفاظ على نسبتها وتكاثرها رغم الحاجة الماسة للمراعي العشبية وارتفاع أسعار الاعلاف بشكل كبير".

واعرب عن تفاؤله "بزيادة المخزون المائي لسد دربندخان خلال فترة التخزين الحالية لمواجهة ازمة الجفاف وتأمين الاحتياجات المائية الأساسية".

بدوره أكد مدير سد دربندخان رحمن خاني لوكالة شفق نيوز، أن "مناسيب السد لم ترتفع عن العام الماضي، إلا بنسبة قليلة جداً لم تتجاوز متراً واحداً"، مستدركاً "نحن في موسم التخزين وجمع الإيرادات القليلة من الأراضي الإيرانية جراء ذوبان الثلوج".

وأشار خاني إلى أن "الهدف الأساسي هذا العام تأمين مياه الشرب وارواء البساتين والثروة الحيوانية"، داعياً إلى "معالجة التجاوزات على مجريات مياه السد من دربندخان وكلار إلى مناطق حمرين وجلولاء والتي تمنع وصول الإيرادات المائية".

وأوضح أن "السعة التخزينية لسد دربندخان تبلغ 3 ملايين، فيما لا يتجاوز المخزون الحالي مليار و285 مليون م3".

ويقع سد دربندخان الذي يضم محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية، بالقرب من بلدة دربندخان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

تم انشاء السد على نهر ديالى، ووضع حجر الأساس في عام 1956 وافتتح رسمياً في 1961، وشكل بحيرة تعرف باسم بحيرة دربندخان.

واكد مسؤول حكومي في لجنة مواجهة الجفاف في إدارة كرميان، لوكالة شفق نيوز، إن شح المياه والجفاف تسبب بخسائر كبيرة للمواطنين، مؤكداً على أن الحكومة خصصت ميزانية لمواجهة الجفاف.

وبين ان حكومة كوردستان خصصت مليارين و500 مليون دينار لمواجهة ازمة الجفاف الموسم الماضي ومنها كرميان الا ان الخطط لم تحقق أهدافها حتى الان.

واكد المصدر، أن اكثر من 60 قرية من اجمالي 400 قرية في حدود كرميان تضررت من الجفاف، ومهددة بالنزوح في ظل الأوضاع الحالية.

وحذر من تفاقم الاضرار جراء الجفاف في كرميان بسبب ضعف وتباطؤ خطط حفر الابار نتيجة قلة التخصيصات المالية الى جانب عدم وجود مقومات لنجاح الابار في مناطق عديدة بعد تناقص وانحسار المياه الجوفية.

ولفت إلى أن الجفاف كان له تأثير سلبي على الثروة الحيوانية، حيث تضرر 13 الف رأس من الماشية و65 الف رأس من الأغنام و 150 ألف من الماعز، وذلك بسبب انعدام المساحات الخضراء والمراعي على مدار العام الماضي والحالي.

وأدى انخفاض معدل هطول الأمطار هذا العام في إقليم كردستان إلى الجفاف في عدة مناطق، ولم يتمكن العديد من المزارعين من الاستفادة من محاصيلهم هذا العام، في حين يطالب مزارعون الحكومة بمساعدتهم.