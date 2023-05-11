كرميان تسجل 150 حالة إصابة "مؤكدة" بالتهاب السحايا

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لصحة إدارة گرميان يوم الخميس، عن أعداد الإصابات المؤكدة لالتهاب السحايا في عموم إدارة گرميان.

وقال مدير عام صحة إدارة گرميان الدكتور سيروان محمد خلال بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "منذ بدء موجة الإصابات بالتهاب السحايا تم تسجيل 150 إصابة مؤكدة في عموم مناطق إدارة گرميان".

وأضاف "تم اكتساب الشفاء التام لـ(120) مصابا وما زال لغاية الآن (30) مصابا في مستشفى قلاه".

وأشار إلى أن "الوضع الصحي في إدارة گرميان تحت السيطرة ولا يتطلب اتخاذ أي إجراءات أكثر من المتخذة حاليا"، مؤكدا ان الإصابات في السليمانية وحلبجة تتجه نحو التراجع ونتمنى أن يكون الوضع في گرميان كذلك.