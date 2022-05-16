سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كرميان تسجل 10 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-16T08:28:48+0000
كرميان تسجل 10 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية

شفق نيوز/ أعلنت صحة إدارة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الإثنين، تسجيل 10 حالات اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عدداً من المدن العراقية.

وتشهد مدن اقليم كوردستان والمحافظات العراقية موجة من الاتربة والغبار منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وقالت صحة إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "موجة الاتربة تسببت بنقل أكثر من 10 أشخاص الى مستشفى شهيد هزار خلال الـ10 ساعة الماضية"، مبينة أن "عدداً منهم تعرضوا الى ضيق التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفى".

وفي وقت سابق اليوم، سجلت وزارة الصحة العراقية، الفي حالة اختناق كحصيلة اولية جراء العاصفة الترابية.

وتسببت العاصفة الترابية الشديدة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن العراقية، كما تسببت ايضاً بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف بالإضافة إلى تعليق إجراء الامتحانات في الجامعات والمعاهد.

related

العاصفة الترابية تخلف 30 حالة اختناق في كرميان

Date: 2022-04-08 17:48:47
العاصفة الترابية تخلف 30 حالة اختناق في كرميان

أكثر من ٢٠ إصابة بأمراض التنفس بسبب العاصفة الترابية في السليمانية

Date: 2022-04-07 20:09:13
أكثر من ٢٠ إصابة بأمراض التنفس بسبب العاصفة الترابية في السليمانية

السليمانية تسجل 90 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

Date: 2022-04-08 20:35:22
السليمانية تسجل 90 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

صور.. انحسار مدى الرؤية يوقف الحركة الجوية في السليمانية

Date: 2022-05-16 08:17:43
صور.. انحسار مدى الرؤية يوقف الحركة الجوية في السليمانية

حكومة إقليم كوردستان تخصص مليار دينار لصحة گرميان

Date: 2021-10-02 11:21:00
حكومة إقليم كوردستان تخصص مليار دينار لصحة گرميان

منطقة كوردستانية تشكو نقصاً حاداً بالأدوية منذ 6 أشهر وتغلق مراكز طبية إثرها

Date: 2022-04-15 13:09:02
منطقة كوردستانية تشكو نقصاً حاداً بالأدوية منذ 6 أشهر وتغلق مراكز طبية إثرها

صور.. عاصفة رملية مصحوبة بزخات المطر تضرب ديرك

Date: 2021-08-07 12:46:51
صور.. عاصفة رملية مصحوبة بزخات المطر تضرب ديرك

بسبب العاصفة الترابية.. إدارة گرميان تسجيل ٥٠ حالة اختناق

Date: 2022-05-02 16:39:47
بسبب العاصفة الترابية.. إدارة گرميان تسجيل ٥٠ حالة اختناق