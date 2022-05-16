كرميان تسجل 10 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية

شفق نيوز/ أعلنت صحة إدارة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الإثنين، تسجيل 10 حالات اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عدداً من المدن العراقية.

وتشهد مدن اقليم كوردستان والمحافظات العراقية موجة من الاتربة والغبار منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وقالت صحة إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "موجة الاتربة تسببت بنقل أكثر من 10 أشخاص الى مستشفى شهيد هزار خلال الـ10 ساعة الماضية"، مبينة أن "عدداً منهم تعرضوا الى ضيق التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفى".

وفي وقت سابق اليوم، سجلت وزارة الصحة العراقية، الفي حالة اختناق كحصيلة اولية جراء العاصفة الترابية.

وتسببت العاصفة الترابية الشديدة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن العراقية، كما تسببت ايضاً بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف بالإضافة إلى تعليق إجراء الامتحانات في الجامعات والمعاهد.