كرميان تسجل إصابتين جديدتين بـ الكوليرا

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لصحة إدارة كرميان، اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بالكوليرا. وقالت المديرية في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أنه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية اكتشاف حالتين اصابة بالكوليرا بين المرضى الذين أدخلوا إلى مستشفى قلا في كلار".

واضافت، "يوجد حاليًا 43 مريضًا مصابًا بالإسهال في جناح مستشفى قلا، 40 منهم من الأطفال".

وبينت الصحة أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، زارت 49 حالة إسهال مستشفى شهيد هزار للطوارئ في كلار و37 مستشفى الشهيد خالد كرمياني العام في قضاء كفري و12 في كلار)".

وطالبت الصحة جميع المواطنين بالمحافظة على النظافة وغسل الأيدي جيدا بانتظام وعدم تناول الأطعمة والمشروبات المشبوهة والتأكد من نظافة مصدر مياه الشرب.

وكانت صحة إدارة گرميان قد أعلنت قبل ثلاثة أيام تسجيل أول إصابة بالكوليرا لامرأة عمرها 24 عاماً من سكنة قضاء كلار.